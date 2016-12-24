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Kayserispor'a moral ziyareti

24 Aralık 2016 Cumartesi, 18:29

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve beraberindeki heyet, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a moral ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve beraberindekiler, bugün yapılan olağanüstü kongrede Kayserispor başkanlığına seçilen Ahmet Yıldız'ı Kadir Has Tesisleri'nde ziyaret ederek, tebrik edip başarılar diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Çelik, Kayserispor'un kent için önemli bir değer olduğunu ve kulübe destek olacaklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın yarın ligin 16. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile çok önemli bir maça çıkacağını vurgulayan Çelik, karşılaşmadan 3 puan beklediklerini belirtti.

Taraftarı maça davet eden Çelik, maç öncesi ve sonrasında tramvayın ücretsiz olacağını kaydetti.

Kulüp başkanı Yıldız ise ziyaret dolayısıyla Çelik ve beraberindekilere teşekkür ederek, onlardan kulübü destek olmalarını istedi.

Daha sonra Çelik ve beraberindekiler futbolcularla bir araya gelerek onlara Kardemir Karabükspor maçında galibiyet beklediklerini iletti.

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