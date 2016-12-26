Konya'da eğitime kar engeli

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KONYA (AA) - Konya kent merkezinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 27 Aralık Salı tatil edildiği belirtildi.

İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engellilerin yarın idari izinli sayılacağı, özel kreş, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin de bir gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.