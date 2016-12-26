İdil 1937 Spor'dan müftülük ziyareti

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ŞIRNAK (AA) - İdil 1937 Spor Kulübü yönetici ve sporcuları, İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaşı makamında ziyaret etti.

İdil 1937 Spor Kulübü Başkanı Ekrem Şimşek ve beraberindeki sporcular, İdil Müftüsü Yıldızbaşı'na ziyarette bulundu.

Yıldızbaşı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sporun, insanın bedenen ve zihnen gelişimi açısından önemine taşıdığını ve spor faaliyetlerinin birlik ve beraberliğe vesile olması düşüncesiyle yapılıması gerektiğini söyledi.

Müftü Yıldızbaş, ziyaret dolayısıyla konuklarına Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in Hayatı kitabı hediye etti.