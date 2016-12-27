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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta kamyonet ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

27 Aralık 2016 Salı, 01:14
Tokat'ta kamyonet ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, kamyonet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Duran Esin'in kullandığı 58 BJ 105 plakalı kamyonet, D100 karayolu Reşadiye Işıklı Kavşağı'nda Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER 1500 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Esin ve aynı araçtaki Gökhan Yılmaz ile yolcu otobüsünde bulunan Aziz Baybaş ve İran uyruklu Giesegol yaralandı.

Sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü Yasin Duran Esin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gökhan Yılmaz ise ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle D100 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

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