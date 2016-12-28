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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'daki terör operasyonu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:20
Samsun'daki terör operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden işlemleri tamamlanan 2'si, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ondokuzmayıs Üniversitesi öğrencileri F.D. (23) ve S.T'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın (28) emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Samsun'da dün, okulda ve çevresinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla Ondokuzmayıs Üniversitesi öğrencileri F.D. ve S.T. ile sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı öne sürülen A.A. gözaltına alınmıştı.


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