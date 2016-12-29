Yurtta kış

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Malatya Karayolu'nda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Çelikhan ilçesinde, kar yağışının devam ettiği 2000 rakımlı Subatan mevkisinde yol yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.
İlçe girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri, Malatya'ya giden sürücüleri yolu kullanmamaları konusunda uyararak, Sürgü- Doğanşehir Karayolu'na yönlendiriyor.
Karayolları ekipleri, 5 iş makinesi ile tipinin olduğu bölgede yol açma çalışmaları yürütüyor.
Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, sürücülerin tipi bitene kadar Çelikhan-Malatya Karayolu'nu kullanmamaları gerektiği uyarısında bulunarak, karayolu ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.
- Malatya
Malatya'nın ilçelerindeki özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ'da 11, Battalgazi ve Kale ilçelerinde 2'şer olmak üzere toplam 15 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Toplam 154 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açılması için ekipler iş makineleriyle çalışma yürütüyor.