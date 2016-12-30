30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fırat Kalkanı Harekatı

30 Aralık 2016 Cuma, 00:31

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede şehit düşen Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.

Elbistan'a bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Yeter Güzel'e, oğlunun şehadet haberi, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz ve Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Hasan Ayhan tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi.

Haberi duyan akraba ve komşular, eve gelerek şehidin annesi Yeter ve dedesi Hasan Güzel'i teselli etmeye çalıştı.

Fenalaşan şehidin annesi Güzel, evdeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir yıllık asker olan evli ve bir çocuk babası şehit Güzel'in, babasını 10 yıl önce kaybettiği, 5 kız ve 7 erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Şehit Ayhan Güzel'in (26) cenazesinin, Tepebaşı Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de ikindi vakti kılınacak namazın ardından Tepebaşı Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kahramanmaraş'ta
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK, KAHRAMANMARAŞ'TA
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK:
Kayseri'de iki yolcu otobüsünün devrilmesi
YEREL

KAYSERİ'DE İKİ YOLCU OTOBÜSÜNÜN DEVRİLMESİ

Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA FETÖ/PDY OPERASYONU