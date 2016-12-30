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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başbakan Yıldırım, emeklilerle bir araya geldi

30 Aralık 2016 Cuma, 18:20

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'de çözüm için en büyük inisiyatifi Türkiye'nin aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız çok çalıştı, Rusya'yla İran'la diğerleriyle görüştük. Nihayet bu mübarek günde, bugün ilk gün, bir ateşkes sağlandı. İnşallah bu kalıcı olur. Yeni senede de bu ateşkes bozulmaz." dedi.

Yıldırım, Sincan Belediyesi Güngörmüşler Konağı'nı ziyaretinde, emeklilerle bir araya geldi. Ziyarette, emeklilere ödenecek banka promosyonu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, emeklilerin sorunlarını ve çözüm için ilgililere talimat verdi.

Yaşlıların yeni yılını kutlayarak, hediyeler veren Yıldırım, "Cenabı Mevlam, yeni senelerde huzur, kardeşlik ve güzel günler hepimize, milletimize nasip etsin." diye konuştu.

Emeklilere ödenecek banka promosyonuna ilişkin bilgi veren Yıldırım, Türkiye'de kendisi gibi 11,5 milyon emekli olduğunu belirtti.

Bin liraya kadar emekli maaşı alanların 300, bin ila 2 bin lira arasında emekli maaşı alanların 375 lira, 2 bin lira üzerinde maaş alanların ise 450 lira promosyon alacağını dile getirdi.

- 8,5 milyon emekliye 375 lira promosyon

375 lira promosyon alacak emekli sayısının 8,5 milyon olduğunu bildiren Yıldırım, "En fazla burası. Bine kadar olanlar da aşağı yukarı 1,5 milyon. Onlar, 1,5 milyondan biraz fazla, yüzde 20 diyelim. 450 lira alacak olanlar daha az. Onlar 700 bin civarında. Dolayısıyla ocak ayından itibaren ocak, şubat ve martta bir seferde bu para ödenecek. Bu maaşlardan ayrı, maaşların bankalara yatmasından dolayı pazarlıkla alınan bir para. Bunu toplam emeklilere böldüğümüzde, 5 milyar liralık bir kaynak ediyor. Oldukça önemli bir kaynak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zenginliği ve refahı arttıkça emeklilere daha iyi imkanlar sağlamaya gayret edeceklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ama daha da önemlisi sizin çocuklarınıza, bizim çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak için gayret edeceğiz. O daha önemli. Daha çok işyeri açacağız, gençlerimize daha çok iş bulacağız. Teröre bulaşan, terörün tuzağına düşen gençlerimizi de o bataktan çıkarmak için Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, bekçimiz, korucumuz hep beraber çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Bölgenin çok sıkıntılı olduğunun altını çizen Başbakan Yıldırım, 6 yıldır Suriye'de bir hiç uğruna milyonlarca insanın, evinden olduğunu hatırlattı.

Yarım milyonun üzerinde insanın hayatını kaybettiğini belirten Yıldırım, Türkiye'nin 5 yıldır 3 milyon insana ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Başbakan Yıldırım, "Çözüm için de en büyük inisiyatifi Türkiye aldı. Cumhurbaşkanımız çok çalıştı, Rusya'yla, İran'la diğerleriyle görüştük. Nihayet bu mübarek günde, bugün ilk gün, bir ateşkes sağlandı. İnşallah bu kalıcı olur. Yeni senede de bu ateşkes bozulmaz. Bundan sonra o insanlar yeniden devletlerine, memleketlerine sahip çıkarlar. Evlerine barklarına dönerler, bölgeye huzur, barış, kardeşlik gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı ve fotoğraf çektirdi.

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