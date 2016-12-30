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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Haleplilere yardım

30 Aralık 2016 Cuma, 18:20

SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Karabük ve Bartın'dan içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 6 tır ve 1 kamyon, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Sakarya'da, Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği ve AK Parti Hendek İlçe Teşkilatı işbirliğince insani yardım malzemelerinin yüklendiği 4 tırın gönderilmesi için Rasimpaşa Cami yanında tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlatılan törende konuşan AK Parti Hendek İlçe Başkanı Ali Kemal Sofu, kampanyaya geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destek olduklarını ifade etti.

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın da AK Parti Hendek İlçe Teşkilatına ve Hendek halkına kampanyaya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Daha sonra yardım malzemelerinin yüklendiği 4 tır, dualarla Halepliler için yola çıkarıldı.

- Bartın

"Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında İHH Bartın İl Temsilciliği öncülüğünde bir tır yardım malzemesi toplandı.

Bartın Valiliği önünde düzenlenen törende konuşan İHH Bartın İl Temsilcisi Selami Ünsal, gönderilen yardımların 10 ton konserve, 13 ton kuru gıda ve battaniye ve yorgandan oluştuğunu söyledi.

Ünsal, yardımların, Suriye'nin İdlib bölgesine gönderileceğini belirtti.

Duaların arıdan yardım tırı yola çıkarıldı.

- Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yapılan törende konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, her cuma bir yardım tırının yola çıktığını aktardı.

Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının ve STK'ların büyük destek verdiğini ifade eden Aksoy, "Bugün dördüncü tırımızı Haleplilere göndermek üzere yola çıkardık. Yine bundan sonra da her hafta cuma günleri yardım tırlarımızı göndermeye devam edeceğiz. Tırımızda kıyafet, battaniye, gıda gibi malzemelerimiz bulunmakta." diye konuştu.

Büyükler kadar öğrencilerinin de büyük katkı verdiğini vurgulayan Aksoy, "Ben harçlıklarından keserek bu yardım kampanyasına detsek olan çocuklarımızı alınlarından öpüyorum. Onlar büyük bir fedakarlık göstermişlerdir. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Duanın ardından bir tır yardım malzemesi, Haleplilere gönderildi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaplı Yurt Müdürlüğünde kalan öğrenciler, Halepliler için başlatılan yardım kampanyasına destek vererek 1 kamyon yardım malzemesi topladı.

KYK Alaplı Yurt Müdürü Erhan Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, KYK Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayının ortaklaşa yürüttüğü "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" kampanyasına yurtta kalan 470 öğrencinin topladıkları yardımlarla destek verdiğini söyledi.

Öğrencilerden Halil İbrahim Toprak ise Haleplilere yardımda bulunmak istediklerini belirterek "Arkadaşlarımızla birlikte gıda ve temizlik malzemesini ilçe genelinden tedarik etmeye çalıştık. Bu hayra vesile olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra yardım malzemelerinin yüklendiği kamyon, yola çıkarıldı.


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