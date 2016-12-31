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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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"Halep'e Yol Açın" kampanyası

31 Aralık 2016 Cumartesi, 10:59
"Halep'e Yol Açın" kampanyası

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında son bir ayda 905 tırlık yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Halep'e Yol Açın" kampanyasıyla binlerce aileye destek olunduğunu söyledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden kampanyaya destek sağlandığını anlatan Karacaoğlu, "Yardımların yanı sıra, Reyhanlı ilçesine gelen yüzlerce kişi Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında Halep'teki siviller için destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Bölgeden tahliye edilerek İdlib'e gelen ailelerin ısınma, gıda ve barınma alanında yardımına koşuldu." dedi.

Halepli aileler için ilk andan itibaren destek verildiğini belirten Karacaoğlu, "Devam eden 'Halep'e Yol Açın' kampanyasıyla bölge halkı için son bir ayda 905 tırlık yardım temin edildi. Yardımlar Reyhanlı İlçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Suriye içindeki depolarımıza getirildi. Buradan düzenli olarak İdlib'den tahliye edilen ailelere dağıtımı yapılıyor." şeklinde konuştu.

Suriye'de varılan anlaşma sonucunda Halep’ten yaklaşık 45 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Karacaoğlu, tahliye edilenlere ilk andan itibaren gıda yardımı yapıldığını ve barınma ihtiyaçları için İdlib’in güvenli bölgelerinde iki çadır kent kurulduğunu söyledi.

Karacaoğlu, İdlib'e yerleşen ailelerin yardımına koşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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