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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Kırşehir'de 62 köy yolu ulaşıma kapandı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:09

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kar yağışı nedeniyle 62 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Kırşehir genelinde 166 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkez ve 6 ilçede oluşturulan 15 ekiple yapılan çalışmalar sonucu, 104 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, iş makineleriyle 62 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Mucur ilçesinde bir halı sahanın çatısı çöktü.

Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir bölümünde ise buzlanma ve don olaylarına karşı karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, Akpınar ilçesi Hamit köyü rampası başta olmak üzere riskli bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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