Ankara'da yeni yıl etkinlikleri

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ANKARA (AA) - Başkentte yeni yıl etkinliklerinin merkezi, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi ve Bahçelievler Aşkaabat caddeleri oldu. Bu merkezlerde toplanan vatandaşlar, yeni yılın ilk dakikalarına coşku içinde girdi.

Yoğun güvenlik önlemleri alan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları saat 19.00'dan itibaren güvenlik kontrol noktalarından üzerleri ve çantalarını arayarak araç trafiğinden arındırılan etkinlik alanlarına aldı.

Gece boyunca 5 bin 800 güvenlik görevlisi Ankaralıların emniyetini sağladı. Güven timleri, asayişin sağlanması için farklı kıyafetlerle kutlama alanlarında vatandaşların arasında görev yaparken, ayrıca emniyet güçlerinden oluşturulan atlı birlikler de güvenlik ekiplerine destek verdi. Ekiplerin çalışmalarına özel eğitimli köpekler de katıldı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na çıkan metro çıkışları da kapatıldı, metroyu kullanan vatandaşlar diğer noktalardan aranarak alana giriş yaptı. Güvenlik önlemleri kapsamında kutlama alanlarına seyyar satıcılar alınmazken, belirlenen caddelere çıkan bütün yollar ise Büyükşehir Belediyesine ait kamyonlarla kapatıldı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yeni yılı bekleyen yüzlerce vatandaş, havai fişek gösterisi eşliğinde 2017'nin ilk dakikalarını coşkuyla yaşadı. Bazı vatandaşlar öz çekim yaparken, bazı vatandaşlar da havaya dilek feneri uçurdu.

Etkinlik yapılan alanlarda bazı vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekerek yeni yıla girerken, aileleriyle birlikte alanlara gelen bazı çocuklar da kartopu oynadı.