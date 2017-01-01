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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Türk-İş Genel Başkanı Atalay, yeni yıla işçilerle girdi

01 Ocak 2017 Pazar, 00:49
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, yeni yıla işçilerle girdi

SAKARYA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yıla Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) Arıza Bakım Merkezi'ndeki işçilerle girdi.

Adapazarı ilçesindeki Arıza Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Atalay, gece mesaisinde çalışan işçilerin yeni yılını kutladı.

İşçilerle bir süre sohbet eden ve ikram edilen çayı içen Atalay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atalay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yüzyılda çok sıkıntı ile karşılaştığını belirterek, bu sıkıntının sebeplerinden birinin terör olduğunu ifade etti.

Ergün Atalay, "15 Aralık'tan bugüne kadar 100'e yakın şehidimiz var, bunlar bu ülkede bizlerin evlatları, yeğenleri, kardeşleri. Bu akşam enerji işçileriyle beraberiz. Belki buradan gördüğümüz zaman anlamıyoruz, dağların en yüksek yamaçlarında, ovalarda, çukurlarda insanımızın gezmeye zorlandığı yerlerde arkadaşlarımız olağanüstü çalışma yapıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli ülkelerin başında geldiğini anlatan Atalay, "Birimiz işçilik, birimiz memurluk, birimiz işverenlik yapıyoruz. Hedef, bu ülkenin kalkınması. Zaman zaman ifade ediyorum, ülkemiz son yıllarda atak içerisinde. İşte bölgemizde obüsleri, tanksavarları, insansız hava araçlarını yaparsanız dünyadaki belli ülkeler bundan rahatsız olurlar. Arzuları şu, ipleri ellerinde olsun. Ülkeler, pijama, çikolata, ağaç, sakız fabrikası açsın, sanayiye hiç bulaşmasın. İşte Suriye, Irak, Mısır'da yaşıyoruz."

Atalay, bu söz konusu ülkelerin aynı tezgahı Türkiye'de de yapmak istediklerini vurguladı.

"15 Temmuz'da başımızdan bir musibet, bela geçti." diyen Atalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya, Türkiye bir daha kurulsa böyle bir tabloyla karşılaşmamız mümkün değil. Zekat, fitre, kurbanımızı verdiğimiz insanlar bu ülkeye işgal girişiminde bulundular, Türkiye'yi başka ülkelere sattılar ve satmaya devam ediyorlar. 15 Temmuz'un sıkıntıları bitmiş değil, bunlar devam ediyor, işçi, sendikalar olarak birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sıkıntılarımız var ama en önemlisi ülkemizin birliği ve bütünlüğü. Güçlü, kuvvetli, problemin az olduğu ülke olursak, biz bu meseleleri çok rahat çözeriz. Terör örgütlerinin tamamının ipi dışarıda, bunlar aynı bankadan para alıyorlar, aynı eli öpmeye devam ediyorlar, aynı yerden emir alıyorlar. Onun için uyanık, akıllı olmak durumundayız."


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