Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

ORDU (AA) - Ordu'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi öldü.
Samsun'dan Giresun istikametine giden Murathan Güler (21) yönetimindeki 52 AH 454 plakalı otomobil, Perşembe Bolaman yolu Efirli Cezaevi mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Güler, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Murathan Güler'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite öğrencisi olduğu, yılbaşı nedeniyle ailesinin yanına geldiği öğrenildi.