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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da minibüs dereye yuvarlandı: 2 yaralı

01 Ocak 2017 Pazar, 15:09

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dereye yuvarlanan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

H.S. yönetimindeki 55 GM 123 plakalı minibüs, Çağlayan Mahallesi'nde dereye yuvarlandı.

Alkollü oldukları iddia edilen sürücü H.S ve F.A. geceyi, derenin debisinin yüksek olmaması sayesinde suya gömülmeyen araçta geçirdi. Sabah kendi imkanlarıyla 112 Acil Servis hattını arayıp yardım isteyen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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