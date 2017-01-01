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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas'ta cinayet

01 Ocak 2017 Pazar, 21:10

SİVAS (AA) - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, kayınbiraderi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü.

İddiaya göre, Mustafa T. (30), eniştesi Hasan Ayvalı'nın (30) Kızılhüyük köyündeki evine gitti. Aralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Mustafa T, Ayvalı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Bilgi verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hasan Ayvalı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ayvalı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın ardından Mustafa T'yi gözaltına aldı.

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