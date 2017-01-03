Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine merkez ve Samsat ilçesinde 7 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda O.B, E.B, S.B, H.T, İ.H.D. ve A.R.Y. gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan H.B'nin ise arandığı öğrenildi.