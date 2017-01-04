Bartın'da bir kadının alıkonulma anı güvenlik kamerasında

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BARTIN (AA) - Bartın'da, bir kadının zorla otomobile bindirilerek alıkonulma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulunun önünden geçen bir kadın, burada bekleyen 3 kişi tarafından zorla otomobile bindirildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa süre sonra kadının ve şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, kent merkezindeki Çatmaca mevkisinde durduruldu.

Kadının şikayetçi olması üzerine araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise park halindeki otomobilin yanında duran bir kişinin, bu sırada buradan geçen kadınla kısa süre konuşması ve zorla araca bindirmek istemesi yer alıyor.

Kayıtlarda ayrıca, bu sırada etrafı gözleyen diğer 2 kişinin yardımıyla kadının zorla otomobile bindirilerek, çevredekilerin bakışları arasında olay yerinden hızla uzaklaşmaları görülüyor.