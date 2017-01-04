İZODER Başkan Yardımcısı Şen:

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ANKARA (AA) - Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Yardımcısı Ertuğrul Şen, Türkiye'de enerjinin yüzde 40'a yakınının binalarda kullanıldığını ifade ederek, bu alanda ısı yalıtımı yapılarak yüzde 50 tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Şen, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin cari açığının en önemli nedenlerinden birinin enerji ithalatı olduğunu kaydetti.

Enerjinin en fazla tüketildiği alanların başında binaların geldiğine işaret eden Şen, "Yıllık enerji tüketiminin yüzde 72'sini ithal eden Türkiye’de, tüketilen toplam enerjinin yüzde 40'a yakını binalarda kullanılıyor. Enerjinin israf edilmemesi için binalarda ısı yalıtımı yaparak yüzde 50 tasarruf sağlamak öncelikli sorumluluk ve zorunluluğumuzdur" değerlendirmesinde bulundu.

Enerjinin verimli kullanılmadığına dikkati çeken Şen, "Toplam tükettiğimiz enerjinin yüzde 40'a yakın bir oranı binalarda, yüzde 30 civarında sanayide, kalanı da ulaşım ve tarım olmak üzere ana tüketim alanlarında kullanılıyor. Enerjinin yüzde 40'a yakınının kullanıldığı binalarda tüketilen enerjinin yüzde 80'i ise ısıtma-soğutma için harcanıyor." ifadelerini kullandı.

Haziran 2000'den itibaren yeni binalarda ısı yalıtımı yapılmasının zorunlu olduğunu anımsatan Şen, halen 15-16 milyon konutun ısı yalıtımının bulunmadığını kaydetti.