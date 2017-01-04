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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'den Haleplilere yardım

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:59

MARDİN (AA) - Mardin’in Ömerli ilçesinden bir tır yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Ömerli Müftülüğü öncülüğünde, vatandaşların desteğiyle toplanan yardımların gönderilmesi için ilçe merkezinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Erol Korkmaz, bu tür yardımların insanların birbirlerine kenetlenmesi, acılarını paylaşması yönünden çok anlamlı olduğunu söyledi.

Savaşta büyük acılar yaşandığına işaret eden Korkmaz, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Halepliler için yardımda bulunmanın insanlık görevi olduğunu vurgulayan Korkmaz, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Korkmaz, 14 bin 750 lira tutarında giysi, 2 bin 200 kilogram gıda maddesi ve 8 bin lira nakdi yardım toplandığını bildirdi.

İlçe Müftü Vekili Fedai Uyanık da bir parça ekmeğe, bir yudum suya muhtaç olan Halepliler için başlattıkları yardım kampanyasına katkıda bulunan vatandaşlara ve desteğini esirgemeyen Kaymakam Erol Korkmaz'a teşekkür etti.

Daha sonra yardım malzemesini taşıyan tır dualarla bölgeye uğurlandı.

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