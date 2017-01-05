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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'deki terör operasyonu

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:13

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Ömerli Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de aralarında yer aldığı 4 zanlı tutuklandı.

Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 27 Aralık 2016'da gözaltına alınan Tekin ile belediye çalışanları Hakkı E, Sercan G. ve Mehmet B, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlı, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine 23 Haziran 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, bir tır sürücüsü hayatını kaybetmiş, askerlerin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralanmıştı.

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