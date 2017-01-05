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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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YÖK Başkanı Saraç:

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:38

SAMSUN (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) açık uçlu soru yöneltilmesine ilişkin, "Öncelikle şuna açıklık getirelim, bu, öğrencilerimizin şimdiye kadarki çalışma stillerini değiştirecekleri radikal bir değişiklik değil." dedi.

Saraç, Samsun Valisi İbrahim Şahin'i makamında ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saraç, YÖK olarak yeni ve yenilikçi girişimlere imza attıklarını söyledi.

Bunların bir ayağının eğitimde kalitenin yükseltilmesi olduğuna dikkati çeken Saraç, diğer taraftan üniversitelerin toplum içinde görünür hale gelmesini istediklerini dile getirdi.

Bu bağlamda kültür sanat söyleşileri başlattıklarını, çeşitli illeri dolaştıklarını anlatan Saraç, "Kültür sanat söyleşileri yapıyoruz ve öğrencilerimizle, hocalarımızla birlikte oluyoruz. Bu sefer de sağlık söyleşileri dizisini başlatıyoruz. Bunu Samsun'da başlatacağız. Konumuz da gündemde olan sağlıkta şiddet konusu. Hekime karşı olan şiddet. Hekime karşı şiddeti, hekime karşı saygıya nasıl çevirebiliriz, bu hususta toplantı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına "Eminim açık uçlu soruyu sormayacaksınız." diyerek espri yapan Saraç, gazetecilerin bunu sormayı düşündüklerini söylemesi üzerine, "Açık uçlu soruda öncelikle şuna açıklık getirelim, bu, öğrencilerimizin şimdiye kadarki çalışma stillerini değiştirecekleri radikal bir değişiklik değil." diye konuştu.

Öğrencileri açık uçlu sorularla tanıştıracak geçiş sürecini bu sene başlatacaklarını belirten Saraç, şöyle devam etti:

"ÖSYM Başkanımızın da belirttiği gibi tedirginliğe hiç mahal olmayacak şekilde aranacak, bulunacak tek kelimenin, bir rakamsal sonucun kodlanması şeklinde başlanacak. Aşağıda şu şu şıkların birisi olacak ama onu bulduktan sonra kodlayacak tek bir kelime veyahut tek bir rakam. Dolayısıyla burada üzerine dikkati çekmek isteğimiz husus şu, öğrencilerimizin çalışma stillerini, usullerini, üslubunu değiştirecek radikal bir değişiklik yok."

Öğrencilerin bugün de geçmişteki gibi çalışacaklarını vurgulayan Saraç, şunları kaydetti:

"Ama artık onlarca yıl beklenen açık uçlu soru sorulması sürecine geçmemiz lazım. Ona da bu sene çok yumuşak bir geçişle geçeceğiz. Hiçbir endişeye, tereddütte ne öğrencilerimizin ne de ebeveynlerimizin düşmesine sebep var. Ama bu, şunu ifade ediyor, Yükseköğretim Kurulu olarak nasıl eğitim sürecinde niteliği yükseltmeye çalışıyorsak, değerlendirme, üniversiteye giriş sınavlarında da nitelikli bilgiyi daha iyi ölçmeye yönelik girişimlerimizi başlattık, sürdüreceğiz."

Konuşmanın ardından Vali Şahin, Saraç'a ebru çalışması hediye etti.

Saraç, daha sonra, kapatılan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesine devredilen Canik Başarı Üniversitesinde incelemede bulundu.


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