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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla turizminde hedef Uzakdoğu ülkeleri

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:06
Muğla turizminde hedef Uzakdoğu ülkeleri

MUĞLA (AA) - Yılda 3 milyonun üzerinde yabancı turisti ağırlayan Muğla'da, turizmi 12 aya yaymak için çalışma yapılacak.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2016 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı, Yatağan Bozüyük Mahallesi'nde bulunan bir restoranda gerçekleştirildi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, toplantıda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurtdışında yürütülen algı operasyonlarını kırmak için bazı yabancı gazetecileri ve tur operatörlerini davet ederek kenti gezdirdiklerini söyledi.

Muğla'da terör anlamında hiçbir sıkıntı yaşanmadığını ve turistlerin gönül rahatlığıyla tatillerini geçirdiklerini belirten Çiçek, Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeden yabancı turistin Muğla'ya geldiğini ve tatillerini yaptığını ifade etti.

Yabancı basın mensuplarına kenti bizzat gezdirdiğini ve demeçler verdiğini aktaran Çiçek, bundan çok önemli sonuçlar aldıklarını ve birtakım olumsuzluklara rağmen yabancı turistin Muğla'ya gelmeye devam ettiğini dile getirdi.

Muğla'da özellikle bayramlarda konaklayacak otel bulunamadığını ve birçok vatandaşın ormanlık alan ve sahillerde çadır kurarak tatil yaptığını anımsatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Biz bu yoğunluğun yılın her döneminde olması için çalışma yapıyoruz. Bölgemizdeki spor, kültür, tarih, doğa turizmi ile eko turizm olanaklarını harekete geçirmeye çalışıyoruz. Turizme yeni katılan bir kent değiliz. Yıllardır turizme hizmet veriyoruz. İnşallah, 2017 yılında daha fazla turist ağırlayacağız. Burada önemli olan sürdürülebilir turizm. Bizim tek amacımız ise bölgemizde turizm çeşitliliğini artırarak 12 ay turizm yapmak."

Çiçek, turizmde yeni pazar arayışlarının sürdüğünü bildirerek, "Bölgemize daha fazla turist gelmesi için özellikle Uzakdoğu ülkelerinde pazar arayışlarını başlattık. Yakın gelecekte Muğla'ya dünyanın her yerinden farklı profilde turist gelecek." dedi.

Turizme yeni bir anlayış getirmek istediklerin vurgulayan Çiçek, eko turizme de ağırlık verdiklerini söyledi.

Vali Çiçek büyük ve yatak kapasite sayısı fazla olan oteller yerine butik otellerin olduğu bir turizm anlayışına yönelinmesi gerektiğine işaret ederek, "Köy yaşantısını içine alan, sebze, nar ve portakal bahçeleri, orman ile bütünleşmiş turizm birimleri oluşturmaya çalışacağız. Artık Muğla'da yeni ve büyük oteller yapmaya ihtiyaç yok çünkü mevcut otellerimiz yeterli zaten. Eğer yapacaksak butik otellere yönelelim, eko turizme doğru yönelelim." dedi.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik de Muğla'yı 2015'te 3 milyon 81 bin 467, 2016'da ise 1 milyon 822 bin 509 yabancı turistin ziyaret ettiğini, bir önceki yıla oranla yüzde 40 düşüş yaşandığını söyledi.

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