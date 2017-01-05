Şehit Bilgiç, son yolculuğuna uğurlandı

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MALATYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç (29), memleketi Malatya'nın Arapgir ilçesinde defnedildi.

Şehit Bilgiç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak üzere Arapgir Devlet Hastanesi'nden Mehmet Akif Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Anne Hülya Bilgiç, oğlunun tabutuna sarılarak terörü lanetledi ve herkesin bayrak altına toplanmasını, birlik içinde olmasını istedi.

Oğlunun şehit düştüğü yere giderek askerlere yemek yapacağını dile getiren anne Bilgiç, şunları kaydetti

"Benim bir tek kuzumu aldılar. Yeter. Sizi doğuran anne babanın Allah belasını versin. Şerefsiz, kansızlar. Benim kuzum vatan için gitti. Benim yavrumu şehit ettiler. Ağlamam. Sevinmeyin şerefsizler. Benim yavrum şehit. Dimdik ayaktayım. Allah belalarını versin. Teröristler bunu bilsin, vatan bölünmez. Benim yavrum şehit. Kanı temiz, kendileri gibi bozuk değil. Ben iyi anneler istiyorum. Şerefsiz anneler istemiyorum. Anneler babalara söylüyorum, yavrularınızı temiz büyütün. 'Onları bitirmeden gelmeyeceğim anne.' dedi. 'Annecim 1 senedir seni görmedim.' dedi. 'Anne o şerefsizler varken ben evde yatmam.' dedi.''

Helallik alınmasının ardından Hacı Osmanağa Camisi'ne götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Şehidin annesi Hülya ile kız kardeşleri Büşra ve Şeyda Bilgiç, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ümit Çimen'in ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin cenazesi Tekke Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, polis ve askerlerle çok sayıda vatandaş katıldı.