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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Meteorolojiden 5 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:51

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta, bugün, yarın ve cumartesi günü kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve çevrelerinde bugün, yarın ve cumartesi günü güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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