Şehit polis Sürücü'nün ismi emniyet amirliğinde yaşatılacak

ERZURUM (AA) - İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nun (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Yakup Sürücü'nün ismini, memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesindeki emniyet amirliğine verdi.
İçişleri Bakanlığı, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün, şehit polis memuru Sürücü'nün adının yaşatılması için Emniyet Genel Müdürlüğü kanalıyla yaptığı başvuruyu karara bağladı.
Bakanlık, Pasinler Polis Merkezi Amirliğinin isminin, "Pasinler Şehit Yakup Sürücü Polis Merkezi Amirliği" olarak değiştirdi.
Bakanlık tarafından yapılan düzenlemenin ardından gerekli çalışmaların yerine getirilmesi için Pasinler Kaymakamlığı'na yazı gönderildi.
Şehit polis Sürücü, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olmuş, cenazesi 19 Temmuz 2016'da memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesinde toprağa verilmişti.