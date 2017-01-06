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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Yazın futbol kulüplerinin, kışın da doğaseverlerin gözdesi

06 Ocak 2017 Cuma, 17:49

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası yazın futbol takımların, kışın doğaseverlerin vazgeçilmezi oluyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın girişimiyle 5 yıl önce inşaatı tamamlanan Topuk Yaylası Tesisleri, yazın futbol takımlarının, kışın ise kartpostallık manzaraları ve temiz havası nedeniyle doğaseverlerin akınına uğruyor.

Kar yağışını fırsat bilen doğaseverler, ilçenin Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan göletin çevresinde yürüyüş yapıp, kızakla kayarak, doğal güzellikler ve temiz havanın tadını çıkarıyor. Bazı vatandaşlar ise çevresi ormanla kaplı göletin kıyısında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

- Göl dondu

Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili ve deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık bin 300 metre olan Topuk Yaylası'nda, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle göletin üzerinde ise buz tabakası oluştu.

Bu arada tesis yetkilileri, hafta sonu ve yaklaşan yarı yıl tatili dolayısıyla otelde doluluk oranın arttığını belirtti.

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