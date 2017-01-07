Manisa'da trafik kazaları

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MANİSA (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Manisa'da otomobilin sulama kanalına devrildi, bir kamyon ise duramayarak kahvehaneye girdi. Her iki kazada 6 kişi yaralandı.

Ayhan Kara'nın kullandığı 64 LT 188 plakalı otomobil, Manisa-Turgutlu yolu 18. kilometresindeki Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında , kayarak önce şarampole ardından sulama kanalına devrilerek ters döndü.

Kazaya ilk müdahaleyi olay yeri yakınındaki maddi hasarlı başka bir kazaya müdahale eden polis ve jandarma ekipleri yaptı.

Sürücü Kara ile aynı araçta bulunan Bahar Kara, Simge Kara, Salih Kaya ve Ayşe Kaya ambulansla hastanelere gönderildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Kamyon kahvehaneye girdi

Manisa-Akhisar yolu İshak Çelebi Mahallesi kavşağında ise kar nedeniyle trafik ışıklarında duramayan kargo şirketine ait 34 LC 9497 plakalı kamyon, bir kahvehaneye girdi.

Kamyonda sıkışan sürücü Erdinç Akşit, Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS ekiplerince çıkarılarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kahvehane sahibi Ekrem Osmancık, "Hava soğuk diye kimse cam kenarında oturmuyordu. Allah kurtardı" dedi.



