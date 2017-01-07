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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Muratbey Uşak'ta hedef galibiyet

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:22


UŞAK (AA) - Muratbey Uşak Başantrenörü Ozan Bulkaz, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yarın sahalarında oynayacakları Gaziantep Basketbol maçını kazanarak sıralamada yükselmek istediklerini söyledi.

Bulkaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarınki karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu ve iyi hazırlandıklarını belirtti.

Gaziantep ekibiyle ligde aynı puana sahip olduklarını hatırlatan Bulkaz, "Sahamızda kazanmak istiyoruz. Evaldas Kairys'in sakatlığı sürüyor, yeni transferimiz Ekenechukwu Brian Ibekwe bu maçta forma giyecek. Zor, bir o kadar seyir zevki yüksek bir karşılaşma oynayacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz." diye konuştu.

Ligde istedikleri yerde bulunmadıklarını kaydeden Bulkaz, sıralamada yükselmeyi hedeflediklerini belirterek, sezonun ikinci yarısında çok daha iyi mücadele edeceklerini ifade etti.

Yaptıkları maçlarda dörder galibiyet ve dokuzar mağlubiyetleri olan iki takımdan Gaziantep Basketbol averajla 13., Muratbey Uşak ise 14. sırada yer alıyor.

Muratbey Uşak ile Gaziantep Basketbol, yarın saat 16.00'da Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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