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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Yüksekova'da "kayaklı koşu" yarışması

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:52

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması" düzenlendi.

İlçeye 5 kilometre mesafedeki Güçlü köyünde 10 kategoride gerçekleştirilen yarışmaya, 60 sporcu katıldı.

Yarışmada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken, düşen bazı katılımcılara görevliler yardım etti.

Yarışmada dereceye girenlere madalya verildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari Temsilcisi Turgut Besi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin kar potansiyelinden yararlanıp kayak alanında iyi sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi.

Yüksekova'nın kar potansiyelinin iyi olduğunu aktaran Besi, şunları belirtti:

Kayaklı koşuda Yüksekova, ilimizi ve ülkemizi yurt dışında temsil etmektedir. Ama olanaklarımız çok kısıtlı. Bu alanda daha büyük katkılar bekliyoruz. Türkiye'de bu spor için en uygun yer Yüksekova'dır. Hedefimiz Yüksekova'yı kayaklı koşu alanında ön plana çıkarmak ve buradaki kar potansiyelini kullanmaktır. Yüksekova'da 11 milli sporcu bulunmakta. İnşallah daha güzel başarılar elde edeceğiz."

İlçede kayak için elverişli bir ortam olduğunu dile getiren kayak antrenörü Rojbin Ören de dünyanın en zor beş yarışmasından birinin düzenlendiğini aktardı.

Yüksekova'da Türkiye şampiyonlarının olduğunu vurgulayan Ören, "Burada 16'ya yakın milli sporcumuz var. Burada bu kadar milli sporcu yetiştirmemiz bize onur veriyor. Kısıtlı imkanlara rağmen iyi dereceler elde ediyoruz." diye konuştu.

Ören, dereceye giren sporcuların ülkenin farklı yerlerinde yapılacak yarışmalara katılacaklarını bildirdi.

Yıldız erkekler kategorisinde birinci olan Harun Şenaslan, derecesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, zor bir spor dalında çalıştıklarını ve daha iyi olmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.


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