ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu:

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RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, dünyanın en modern, en çevreci, en kapsamlı, en akıllı, en otomasyonu yüksek çay paketleme fabrikasını ülkeye kazandıracaklarını belirterek, "Türkiye'nin değil, dünyanın merakla beklediği bir fabrika. Her yönüyle örnek olacak." dedi.

Sütlüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İyidere ilçesinde yapılan çay paketleme fabrikasının kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığını, makine alımlarının devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de yaşanan gelişmelerin makine alımlarında bazı aksamalara neden olduğunu belirten Sütlüoğlu, "Ancak çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Fabrikamız hızla yükseliyor. Fabrika, yöreye turistik bir merkez olma özelliğiyle de değer katacak." ifadesini kullandı.

Fabrikanın çok büyük bir aksaklık olmaması halinde 2017'de devreye alınacağına işaret eden Sütlüoğlu, "Makinelerin ihaleleri ve alımları devam ediyor. Dünyanın en modern, en çevreci, en kapsamlı, en akıllı, en otomasyonu yüksek çay paketleme fabrikasını ülkemize kazandıracağız. Türkiye'nin değil, dünyanın merakla beklediği bir fabrika. Her yönüyle örnek olacak. İnşallah Türk çay sektörü için yeni bir iftihar vesilesi olacak." açıklamasında bulundu.

- Paketleme fabrikasının özellikleri

Çevreci özelliklerde tasarlanan fabrikada güneş enerjisinden yararlanmak için çatı kaplama malzemesi olarak fotovoltaik güneş panelleri tercih ediliyor. Borularla binaya taşınacak deniz suyu ile binanın iklimlendirmesi yapılacak. Binanın çatısından toplanan yağmur suyu sulama ve temizlik işlerinde kullanılarak su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gün ışığından mümkün olduğunca fazla faydalanılması için imalat kısımlarının cephe duvarları cam olacak. Fabrika binasında tüm zemin kaplamaları, duvar elemanları ve tavanlar gıda üretiminde hijyen koşulları sağlayacak ve en az bakım gerektirecek şekilde tasarlanıyor.

Yarı mamul çay el değmeden, insan faktörü büyük oranda devreden çıkarılarak tam otomasyon şeklinde mamul hale getirilerek robotik sistemle depoya konulacak. Çaylar, özelliklerine göre elektronik sistemle sınıflandırılarak depolanacak. Yarı mamul çaya karışabilecek yabancı maddeler, çeşitli eleme metotlarıyla bertaraf edilecek ve harmanlama siloları vasıtasıyla mamul çayda standardizasyon sağlanacak.

Kuru çayın fabrikadan araçlara yüklenmesinde de robotik sistem kullanılarak, zaman kaybının önüne geçilmesine çalışılacak.

Toplam kapalı alanı 40 bin 859 metrekarede olan paketleme fabrikası, bodrumla 5 kat olarak inşa ediliyor.



