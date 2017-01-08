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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Halepli 350 kilo ağırlığındaki genç kıza yardım eli

08 Ocak 2017 Pazar, 12:45
Halepli 350 kilo ağırlığındaki genç kıza yardım eli

HATAY (AA) - Halep'teki saldırılardan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bir yakınıyla gelen 20 yaşındaki Fadiya Cemil Hamigo'ya, aşırı kilolarından kurtulması için yardım eli uzandı.

Anadolu Ajansının geçtiği haberin ardından, İstanbul'daki Çamlıca Erdem Hastanesi yetkilileri, 350 kilo ağırlığındaki Halepli Hamigo ve halasını hastaneye davet etti. Reyhanlı'daki evlerinden Belediyeye ait hasta nakil ambulansıyla alınan genç kız, otobüsle İstanbul'a götürüldü.

Hamigo, Çamlıca Erdem Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Avlanmış tarafından tedavi edilecek.

Reyhanlı'dan İstanbul'a hareketinden önce açıklama yapan Fadiya Cemil Hamigo, çok mutlu olduğunu söyledi.

Ülkesinde sadece ilaç tedavisi aldığını, maddi durumunun yetersiz olması ve iç savaş yüzünden tedavisine düzenli devam edemediğini aktaran Hamigo, "Türkiye'de haber yapıldıktan sonra birçok kişi destek oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuşacağım için çok sevinçliyim. Bizlere bu imkanı sağlayan Çamlıca Erdem Hastanesi ve doktorlarına çok teşekkür ederim." dedi.

Öte yandan hastane yetkilileri, Hamigo'nun tedavisi için ön kontrollerin yapıldığını belirtti.

Hamigo'da obezite haricinde hastalık olup olmadığının tespit edileceğini aktaran yetkililer, "Hastamız, yapılan tetkikleri doğrultusunda uygun görüldüğünde ameliyat geçirecek." dedi.

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