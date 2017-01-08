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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Palandöken'e yabancı turist ilgisi

08 Ocak 2017 Pazar, 17:51

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'nde Rusya, Gürcistan ve İran'dan gelen turistlerin ilgisi sebebiyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı.

Uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında adından söz ettiren Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen kayak tutkunları, kayak, snowboard ve kızakla kaydı.

Kent merkezine 4, havalimanına 17 kilometre mesafede bulunan ve bu özelliği ile ulaşımı en kolay kayak merkezlerinden olan Palandöken'de hafta sonunu değerlendiren tatilciler sebebiyle yoğunluk yaşandı.

Kar kalınlığının 73 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de, tesislerdeki doluluk oranı yüzde 95'e yükseldi. Rusya'nın yanı sıra Gürcistan ve İran'dan gelenler ile hafta sonunu fırsata dönüştüren yerli turistler Palandöken'de karın keyfini çıkardı.

Diğer taraftan hafta sonunu fırsat bilen çocuklar da aileleriyle Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kayak tesislerinde kayak yaparak tatillerini değerlendirdi.

- "Kar garantisi veren tek kayak merkeziyiz"

Palandöken Dağı'ndaki bir otelin Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sezonunun açılması ile yerli ve yabancı çok sayıda turistin Erzurum'a geldiğini söyledi.

Geçmiş yıllara göre Palandöken'in daha yoğun olduğunu belirten Akça, şöyle konuştu:

"28 Kasım 2016'da sezonu açtık. Özellikle Rusya ile yaşanan uçak krizinin aşılmasının ardından Rusya, Gürcistan ve İran'dan kafileler halinde gruplarımız geldi. Gelmeye de devam edecekler gibi görünüyor. Bu yıl Palandöken'de doluluk oranı önceki yıllara göre daha fazla. Tesislerimizin bakımlarını her yaz yapıyoruz, turistler de bu farkı rahatlıkla görüyor ve tercih ediyor. Türkiye'de, kar garantisi veren tek kayak merkeziyiz. Gerek oteller gerekse Büyükşehir Belediyesinin tesisleri ile pistlerimizin yüzde yüzü açık durumda ve sıkıştırılmış bir metreye yakın kar var."

Palandöken'e ulaşımın çok kolay olduğuna dikkati çeken Akça, "Tesislerin havaalanına 17, şehir merkezine 4 kilometre olması bizim için inanılmaz avantaj. Hafta sonu tesislerdeki doluluk yüzde 90-95, hafta içi ise yüzde 45-50 oranında seyrediyor." bilgisini aktardı.

İstanbul'dan ailesiyle Palandöken'e gezmeye gelen Turhan Şalva da "Kızım ve eşim ile hafta sonu tatili için geldik. Hem Erzurum ve Palandöken'i görmek hem de çocukların kayak öğrenmelerini sağlamak için iki günlüğüne geldik. Erzurum'u çok beğendik, tesisleri çok kullanışlı ve şehre yakın. Ulaşımın çok kolay olması da tatilcileri zorlamıyor. Oteller ve belediyenin imkanları çok iyi." dedi.




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