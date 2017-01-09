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YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
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Yurtta kış

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:00
Yurtta kış

SİNOP (AA) - Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta bin 86 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde devam eden kar yağışı sebebiyle Ayancık'ta 60, Boyabat'ta 50, Durağan'da 26, Erfelek'te 42, Saraydüzü'nde 20 ve Türkeli ilçesinde 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerce kapalı bulunan yolları ulaşıma açmak için kar temizleme çalışması başlatıldı.

Erfelek ve Boyabat ilçelerinin kent merkezi ile ulaşımını sağlayan karayolu üzerinde emniyet ve jandarma ekiplerince denetimler yapılarak, trafik kontrollü olarak veriliyor.

Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 87, Çorum'da 300, Tokat'ta 351 ve Amasya'da 120 köy yolu kapalı bulunuyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan yollarda kar temizleme çalışması yapılıyor.





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