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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Yeğeni ile davalı olmaktan mevlit okutarak kurtuldu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:28

TRABZON (AA) - Trabzon'da sosyal paylaşım sitesinde profil açarak vefat eden kardeşinin fotoğraflarını yayımlayan kişi, kendisinden şikayetçi olan yeğeninin bir camide mevlit okutması isteğini kabul edince davalı olmaktan kurtuldu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Ü.İ (27) adlı genç kızın, vefat eden babasının adı ve fotoğraflarının, amcası C.İ. (68) tarafından kullanılarak bir sosyal paylaşım sitesinde sahte profil oluşturulduğu iddiasıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu belirtildi.

Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bir süre önce Uzlaştırma Bürosunca hukuk bilgisine sahip bir uzlaştırmacının görevlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, amca ve yeğeninin de uzlaştırmacı tarafından bir araya getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, müzakereler sonrası uzlaşmayı kabul eden Ü.İ'nin, amcası C.İ'den babası adına mevlit okutması halinde uzlaşabileceğini beyan ettiği aktarıldı. Amcanın da uzlaşma sonucu Yomra ilçesindeki Kaşüstü Mahallesi Ulu Camisi'nde mevlit okutarak davalık olmaktan kurtulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Uğraşma uzlaş" sloganıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uzlaştırma Bürosu'nun, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) aldığı istatistiklere göre 2016 yılında ortalama 350'yi aşkın vatandaşın uzlaştırıldığı da kaydedildi.

Öte yandan, hakkında dava açılan şüphelilerin ceza almaları durumunda bunların kesinleştiği anda sabıka kaydına işlendikleri ve bu durumun kişilerin gelecekleri açısından olumsuz kanaat oluşturarak işe alım süreçlerinde mağduriyetlere sebep olduğu da vurgulandı.

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