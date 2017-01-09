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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Yurtta kış

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:30

BURSA (AA) - Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçeye bağlı kırsal mahalle yollarını açmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Kent genelinde 132 araç ve 320 personelle sürdürülen çalışmalarda Büyükorhan'da 11, Gemlik'te 9, Gürsu'da 2, Harmancık 4, İnegöl'de 3, İznik'te 12, Karacabey'de 12, Keles'te 3, Kestel'de 18, Mudanya'da 15, Mustafakemalpaşa'da 16, Nilüfer'de 11, Orhaneli'de 7, Orhangazi'de 4, Osmangazi'de 12 ve Yenişehir'de 10 mahallenin yolu trafiğe açıldı.

Halen kapalı olan İznik'te 2, Mustafakemalpaşa'da 19 olmak üzere 21 mahalle yolunun açılmasına çalışılıyor. Kar yağışının olduğu bölgelerde açılan yolların kısa sürede yeniden kapanması nedeniyle ekipler bu bölgelerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, yoğun kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen kentte, vatandaşlar bunun keyfini çıkarıyor.

Kar kalınlığının 40 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde, güneş yüzünü gösterdi. Okulların bir gün tatil ilan edilmesini de fırsat bilen vatandaşlar, ailece Botanik Park'a adeta akın ederek karın keyfini yaşadı.

Buz tutan yapay gölün önünde hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlar, kardan adam yapıp, kartopu oynadı. Bazı aileler ise küçük tepeleri kayak pisti gibi kullanıp, poşet ve tahtaların üzerinde kayarak eğlendi.

- Çanakkale

Çanakkale'de cuma gününden beri aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından ana arterler ile sokak aralarında tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürdürülüyor.

İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan ekipler, kapanan köy yollarının açılması için vardiya usulü çalışmalarına devam ediyor. Karayolları ekipleri ise Çanakkale'yi Bursa ve İzmir'e bağlayan karayollarında tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri de kış lastiği ve zincir kontrollerine devam ediyor.

- Eskişehir

Eskişehir'de, olumsuz hava koşulları ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 3, en düşük ise sıfırın altında 8 olarak ölçüldüğü kentte belediye ekipleri, ana arterlerde ve ilçe yollarında tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıyor.

- Balıkesir

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur karla mücadele çalışmalarını yerinde takip etti. Karla mücadelenin binin üzerinde personelle 24 saat aralıksız sürdüğünü ifade eden Uğur, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi merkez şantiyemize bağlı 35 ekiple, 67 iş makinesi, 150 personel ile Altıeylül, Karesi, Susurluk, Kepsut, Savaştepe, Bigadiç, Balya ilçelerinde toplam 205 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmıştır. Yine İvrindi, Sındırgı, Gönen, Dursunbey, Edincik, Burhaniye şantiyelerindeki 12 ekip ile toplam 170 kırsal mahalle yolu açılmıştır. 112 Acil ekiplerine öncülük edilerek 1 doğum hastası olmak üzere 33 hastaya müdahale edilmiştir. 6 cenazesi olan kırsal mahalle yolu açılarak cenazeler mahallelere ulaştırılmıştır."

Bandırma ilçe merkezinde 100 ton tuz kullanarak buzlanmayı önleme çalışması yapıldığını da aktaran Uğur, "Şehiriçi buzlanmadan dolayı mağduriyetin engellenmesi için ekiplerce toplam bin 300 ton tuz harcanmıştır. Kent Estetiği Daire Başkanlığının 300 yaya personeli, kar küreme çalışması yaptı, İtfaiye Daire Başkanlığının 200 personeli de yolda kalan araç ve vatandaşlara yardım etti. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı personelimizce sağlanan kumanyalar ile karla mücadele ekiplerine destek verilmiştir. Bu çalışmalar binin üzerinde personel ile yapıldı. Şu an kar yağışı durdu. Yine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda ve vatandaşımızın hizmetinde. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Bilecik

Bilecik'te, belediye ekipleri ana arterlerde, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Kent merkezinde, kamyon, iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, kaldırımları ise buzlardan arındırıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan 50 köy yolundan 26'sını açarken, diğerlerini de açmaya çalışıyor.

Trafik ekipleri, Bilecik'i İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kütahya'ya bağlayan karayollarında sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıyor.

- Yalova

Yalova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hafta sonu etkisini sürdüren kar yağışı bugün de aralıklarla devam ediyor. Eğitime bir gün ara verilen kentin merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Bazı esnaf dükkanının önünü kardan temizlemek için çaba sarf ediyor.

Belediye ekipleri kent merkezinde buzlanmaya karşı önlem alarak, tuzlama çalışması yapıyor.

Yalova-Bursa karayolunun Süpürgelik mevkisinde de Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 147 Şube Şefliği ekipleri yolun trafiğe açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede 40 personel, 7 bıçaklı kar mücadele kamyonu ve tuzlama araçları ile çalışma yürütülüyor.

Yetkililer Yalova-Bursa karayolunu kullanacak sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Sokak hayvanları için de belediye ekipleri belli noktalara yiyecek bıraktı. Osmanlı Parkı'ndaki güvercinlere bazı vatandaşlarca yem verildi.

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