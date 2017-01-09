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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Pek çok ilçe nüfusundan daha fazla gazeteci işsizimiz var. Çok yakında çalışan gazeteciden çok, işsiz gazetecisi olan ülke olacağız. Bu nedenle 10 Ocak tarihi çalışan değil işsiz gazeteciler günü olmalı.10 Ocak işsiz gazeteciler gününü kutluyorum." görüşünü savundu.

Ağbaba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, iktidarın OHAL'i kendine muhalif kesimleri sindirme aracı olarak kullandığını, baskının en fazla hissedildiği alanların başında basın-yayın kuruluşlarının geldiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin "dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi" haline geldiğini iddia eden Ağbaba, basın özgürlüğü ve şeffaflığa dair uluslararası göstergelerde en gerilerde yer alan, 146 gazetecinin tutuklu olduğu bir ülkede, basın özgürlüğünden söz edilemeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin, tüm dünyada baskı, şiddet, insan hakları ihlalleri ile anılan bir ülke haline geldiğini öne süren Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Darbe girişimi bahane edilerek arka arkaya çıkarılan KHK’lar ile AKP'ye muhalif gazeteciler tutuklanmaya, gerçekleri söyleyen bir avuç yayın kuruluşu teker teker kapatılmaya başlandı. FETÖ darbede başarılı olsaydı ilk önce Yol TV, Hayat TV, IMC TV, TV 10, Özgür Radyo, Evrensel Kültür gibi yayınları kapatacaktı. Onların yapamadığını AKP Hükümeti KHK’lar ile yapıyor. 'Özgürlükleri genişleteceğiz' diye iktidara gelenler, özgürlükleri teker teker ortadan kaldırdılar. Verdikleri özgürlük sözleri gazete sayfalarında kaldı. Pek çok ilçe nüfusundan daha fazla gazeteci işsizimiz var. Çok yakında çalışan gazeteciden çok, işsiz gazetecisi olan ülke olacağız. Bu nedenle 10 Ocak tarihi çalışan değil işsiz gazeteciler günü olmalı.10 Ocak işsiz gazeteciler gününü kutluyorum."