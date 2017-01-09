465 gram doğan bebek yaşama tutundu

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BATMAN (AA) - Batman'da 465 gram olarak dünyaya gelen bebek, yaklaşık 4 aylık tedaviyle 2 kilograma ulaşmasının ardından taburcu edildi.

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 23 haftalık iken 465 gram olarak dünyaya gelen ve Zilan adı verilen bebek, yaşama tutunmayı başardı. Hayati tehlikesi bulunduğu için hastanenin yeni doğan bakım ünitesinde kuvöze konulan Zilan, yaklaşık 4 aylık tedavinin ardından 2 kilograma ulaştıktan sonra taburcu edildi.

Doktor Şenay Coşkun, 500 gramın altında doğan bebeklerin hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu vurgulayarak, "Prematüre bebeklerde pek çok sorunlar gelişebilmektedir. 465 gram olarak dünyaya gelen kız bebeğimizi 2 kilogram ağırlığında sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettik. Periyodik aralıklarla kontrolleri yapılan Zilan bebek bugün yaşama gülücükler saçıyor." dedi.

Hastane yöneticisi Dilfuza Ağalıoğlu da geçen yıl 2 bin 345 bebeğin hastanelerinde tedavi gördüğünü belirterek, "465 gram doğan Zilan bebeğe de yapılan tedaviler iyi sonuç verdi ve 2 kilogram ağırlığında ailesine kavuşturuldu. Bu sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.