Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin dava

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BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilay Gül'ü bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından tutuklu yargılanan sanık Uğur Aydemir ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ilk defa ifade veren sanık Aydemir, mahkeme heyetinin sorularına kısa cevaplar vererek, "Hastalığım yüzünden 17 yaşımdan beri bu sorunları yaşıyorum. İnsanlardan yana sıkıntılarım var. Oldu işte. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.

Cinayetle ilgili herhangi bir ayrıntı hatırlamadığını öne süren Aydemir, "Olayın müptelası olduğum akıl hastalığı nedeniyle gerçekleştiğini düşünüyorum. İnsanları bu hastalık nedeni ile sürekli olarak farklı görmekteydim. Olayla ilişkin herhangi bir ayrıntı hatırlamadığım için ne şekilde gerçekleştiğine dair sorularınıza verecek herhangi bir yanıtım da yoktur." diye konuştu.

Sanığa, bazı tanıkların ifadeleri ile olay esnasında Dilay Gül ile telefonda görüşen sevgilisinin konuşma kaydı okunarak, okul güvenlik kamera kayıtları ile ilgili detaylar söylendi.

Aydemir ise olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını yineledi.

Cumhuriyet Savcısı Hami Can, mütalaasında, "sanık hakkında nitelikli kasten öldürme suçundan kamu davası açılmış ise de eylemin gerçekleştirilme şekli ve neticesi göz önüne alınıp, kullanılan silah ile darbe yerleri ve sayısı maddi olarak değerlendirildiğinde, kasten adam öldürme suçunun canavarca hisle yapıldığı kanaati oluşsa da tüm dosya kapsamı ve taraf beyanlarıyla, sanığın eyleminde eziyet ya da canavarca his saikiyle hareket ettiğini gösteren somut delil elde edilmediğini" kaydetti.

Yine sanık hakkında, "tasarlayarak öldürme suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğine ilişkin somut delil elde edilmediğini" belirten Savcı Can, "sanığın eylemi bir bütün olarak ele alındığında TCK'nın 81. maddesinde düzenlenen 'kasten öldürme' suçuna sübut verdiğinin anlaşılması nedeniyle sanığın eylemine uyan TCK'nın 81. ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasını" talep etti.

Daha sonra taraf avukatları, mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak üzere mahkeme heyetinden süre talep etti.

Mahkeme heyeti de taraf vekillerinin talebi üzerine duruşmayı erteledi.

- Dilay Gül'ün annesi ilk kez duruşma salonunda

Öte yandan maktulün annesi Tülay Tuncel ilk defa duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyetinin, tanık ifadelerini okuduğu esnada sık sık ağladığı görülen Tuncel, sanığın jandarma ekipleri tarafından duruşma salonundan çıkartıldığı sırada Aydemir'e "Sen uğursuzsun." diye bağırdı.

Adliye çıkışında da gözyaşlarına hakim olamayan Tuncel, "Benim kızım kime ne yaptı? Suçu Neydi? Çeksin bu cezasını. Bu çile ne zaman bitecek. Zaten yandı benim canım yanacağı kadar. Ben canımı kaybettim, ciğerim gitti. Yavrum gitti pırıl pırıl. Süt gibi çocuğum gitti. Niye atmıyorlar bunu içeri artık yeter tahammülüm kalmadı. Ben anneyim bana acımıyorlar mı bunlar." şeklinde tepki gösterdi.

Dilay Gül'ün ailesinin avukatı ve Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Adli Tıp Genel Kurulundan gelen raporda, sanığın işlediği suçun kötülüğünün farkına varabilecek zeka yapısına sahip olduğunun tescil edilmiş olduğunu kaydetti.

"Bundan sonra sanığın yaptığı ve yapacağı savunma sadece kendini kurtarmaya yönelik savunmadır." diyen Atalay, "Sanık duruşmada 'Hatırlamıyorum' diyor. Hatta son anda ağır ceza başkanımızın 'Bir diyeceğiniz var mı?' sorusuna dahi 'Diyeceğim yoktur' derken gayet lakayıt bir tavır ile cevap vermiş vaziyette. Bu da yine akıl hastalığına sığındığının, sığınmaya devam edeceğinin bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, sanığın hak ettiği cezayı alacağını umduğunu belirterek, "Umuyorum sanık TCK’nın 81. maddesinde belirtilen 'adam öldürme' ve 82. maddedeki 'kasten adam öldürme, canavarca hisle, işkence ve eziyet ederek adam öldürme' suçundan cezalandırılacaktır. Bu ceza da müebbettir. Ben mahkeme heyetinin gerçekten Türkiye'de kadın cinayetleri ile ilgili örnek bir karar vereceğine inanıyorum. Bu inancım da tamdır." diye konuştu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu Kimya Programı 1. sınıf öğrencisi Dilay Gül, 14 Ekim 2015'te yurda giderken Osmanlı Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin ardından Gül'ün sınıf arkadaşı Uğur Aydemir, tutuklanmıştı.