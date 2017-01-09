Üniversite öğrencilerinden Haleplilere yardım

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ORDU (AA) - Ordu'da üniversite öğrencileri tarafından toplanan yardımlar Haleplilere gönderildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler ile kurum çalışanı personelin çabasıyla toplanan gıda, giysi, barınma ve temizlik malzemeleri, kolilere yerleştirildikten sonra Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Kız Yurdu önünde tıra yüklendi.

Yardım tırı, yapılan duaların ardından Haleplilere ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na yollandı.

Ordu KYK İl Müdürü Fatih Azgı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gün önce başlattıkları kampanyaya KYK yurtlarında kalan tüm öğrencilerin katılım gösterdiğini belirterek, "Kısa sürede bir tır dolusu yardım malzemesi toplandı. İnşallah toplanan bu yardım Halepli kardeşlerimizin ihtiyacını karşılar, bu kış gününde yaralarına merhem olur." dedi.

Azgı, yardıma destek olan tüm öğrencilere teşekkür ederek, "Herkesten Allah razı olsun. Öğrencilerimiz büyük bir örnek sergileyerek örnek teşkil etmiştir." diye konuştu.