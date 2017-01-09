KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün hayatını kaybeden eski İstanbul Emniyet Müdürü Kazım Abanoz'un cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitiren Abanoz için Kavaklı Mahallesi Kavaklı Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, Abanoz'un ailesi ve yakınları ile Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gülle, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin ile vatandaşlar katıldı.
Abanoz'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye köyü mezarlığına defnedildi.