GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çöp kamyonu tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, çöp kamyonunun park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Seven idaresindeki Haliliye Belediyesine ait çöp kamyonu, Şanlıurfa-Kısas Karayolu'nda park halindeki mısır yüklü 63 K 7410 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Seven ile yanındaki kardeşi Abdullah Seven ve Süleyman Çiçek yaralandı.
Kolu kopan ve araç içerisinde sıkışan Çiçek, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Süleyman Çiçek'in kopan kolu, kaza nedeniyle tırdan dökülen mısırların içinde bulundu.
Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede ilk müdahalesi yapılan Çiçek, kolunun dikilmesi için Adana'ya sevk edildi.
Ambulansta fenalaşınca acilen Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman Çiçek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.