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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas'ta 509 köy yolu ulaşıma kapandı

10 Ocak 2017 Salı, 12:37

SİVAS (AA) - Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 509 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 53, ilçelerden Akıncılar'da 21, Divriği'de 57, Doğanşar'da 7, Gölova'da 2, Gürün'de 35, Hafik'te 27, İmranlı'da 96, Kangal'da 60, Koyulhisar'da 7, Suşehri'nde 18, Şarkışla'da 5, Ulaş'ta 6, Yıldızeli'nde 35 ve Zara'da 80 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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