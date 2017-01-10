Antalya'da yağış

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saat 04.00 sularında başlayan yağış zaman zaman sağanak şeklinde etkili oldu. Öğle saatlerine kadar metrekareye düşen 51 kilogramlık yağış, bazı bölgelerde olumsuzluklara neden oldu. Muratpaşa ilçesinin Lara mevkisinde yağmur suyu kanallarından taşan su bazı yollarda birikti. Aracıyla su içinde mahsur kalan bir sürücü, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kepez ilçesinin Teomanpaşa Mahallesi'nde de yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Yağmur suyunun evlerine girmesinden endişe duyan bazı vatandaşlar yardım istedi. Bölgeye gelen belediye ekipleri, iş makineleriyle kumdan set oluşturarak suyun evlere girmesini önlemeye çalıştı.

Mahalle sakinlerinde Serdar Altun, şiddetli yağışlarda sürekli su taşkını olduğunu, yağmur suyunun evlerine dolmaması için mücadele ettiklerini söyledi.

Haber verdiklerinde belediye ekiplerinin her defasında geldiğini ifade eden Altun, "Belediye görevlileri sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar ama biz bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Her yağmur yağdığında 'Acaba evimizi su basacak mı' kaygısını yaşamak istemiyoruz." dedi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.