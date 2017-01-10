"Yerel Basınımız ve Anadolu Ajansının Objektifinden 15 Temmuz" sergisi

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SİNOP (AA) - Sinop'ta 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetince, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında "Yerel Basınımız ve Anadolu Ajansının Objektifinden 15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Hükümet Konağı Meydanı'nda açılan sergide Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince çekilen 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin fotoğraflarla Sinop'taki gazetecilerin vatandaşların darbe girişime karşı gösterdikleri tepkileri çektiği fotoğraflar yer aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği serginin açışında konuşan Vali Hasan İpek, 15 Temmuz darbe girişimini her yönüyle anlatan serginin Sinop'ta açılmasında emeği geçen AA yöneticilerine ve yerel basın kuruluşlarına teşekkür etti.

FETÖ ile mücadelenin ara vermeksizin devam ettiğine işaret eden İpek, "Bu mücadele eli kanlı FETÖ ortadan kalkıncaya kadar Cumhurbaşkanımız, basın mensuplarımız ve vatandaşlarımız tarafından verilmeye devam edecek." dedi.

Bunun tüm dünya tarafından böyle bilinmesi gerektiğini vurgulayan İpek, şöyle devam etti:

"Burada öncelikle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu ülkede maalesef hainler çok. Yurt dışından tezgahlanan oyunlara gelenler çok. Buna karşın maalesef şehitler veriyoruz. İnşallah ülkenin birlik ve beraberliği devam ettiği sürece, aramızdaki siyasi çekişmeler devam edebilir ama ülke söz konusu olduğunda her şeyin teferruat olduğunu bilerek hiçbir terör örgütü bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Bizler Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz. Ben bu serginin açılmasında büyük emekleri olan Sinop Gazeteciler Cemiyetimize ve Anadolu Ajansı yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise gazetecilerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektikleri görsellerle tarihe not düştüklerini dile getirdi. Sinoplu gazeteciler ve Anadolu Ajansının katkılarıyla serginin vatandaşlarla buluşmasını sağladıklarını ifade eden Demirel, "Sergi sadece bugün açılıp tozlu raflara kaldırılmayacak. Sinop Üniversitesinin katkılarıyla inşallah sık sık değişik mekanlarda sergilenerek hain girişim insanların hafızalarına kazınacak." dedi.

Konuşmaların arıdan kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Vali Hasan İpek, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma Komutanı Albay Şefaattin Serten, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.