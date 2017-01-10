Muğla'da kar nedeniyle çiftlik çatısı çöktü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bir büyükbaş hayvan çiftliğinin çatısı çöktü. Enkaz altında kalan hayvanları AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Fazilet Tütüncü'ye ait büyükbaş hayvan çiftliğinin çatısının çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye giden AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan 40 kadar büyükbaş hayvanı 1 saatlik çalışmayla kurtardı. Molozların arasında telef olan 1 hayvan da iş makinesiyle çıkarıldı.

Çiftliğin sahibi Tütüncü, yoğun kar yağışı sonrası çatının çöktüğünü söyledi.

Olayda çok sayıda hayvanın enkaz altında kaldığını belirten Fazilet Tütüncü, "Biriken kar sonrası çatıda ağırlık oluşmuş. Ula İlçe Tarım, AFAD ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerekli çalışmaları yaptılar. Allah'a şükür fazla kaybımız olmadı. Bir büyükbaş hayvanımız telef oldu." dedi.