Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde yaban hayvanları ve yılkı atları için doğaya yem bırakıldı.

Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Özlem Kökçü, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarında bulunan Tarsus ve Çamlıyayla'da yemleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Doğadaki hayvanların, kış mevsiminde yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadığını ifade eden Kökçü, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulamayarak karayoluna kadar inen yaban hayvanları, sahipsiz köpekler ve özellikle yılkı atları için belirli noktalara yem bıraktık. Kış mevsimi boyunca yemleme çalışmalarına düzenli olarak devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılık göstererek, yaban ve sokak hayvanları için uygun ortamlara yiyecek bırakmalarını dileriz. Unutmayalım ki doğanın dengesi hayvanlarla korunur."

Çamlıyayla ve Tarsus'un Gülek Mahallesi'ndeki yılkı atlarının hayatta kalma mücadelesi verdiğini bildiren Kökçü, "Yılkı atlarının yardımına doğa koruma ekipleri olarak bizler yetiştik. Ekibimizle yılkı atları için de yemleme çalışması yaptık." ifadelerini kullandı.