Çankırı'da "Bayrak ve Şehitlerimiz" fotoğraf sergisi açıldı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında "Bayrak ve Şehitlerimiz" fotoğraf sergisi açıldı.

Çalışan Gazeteciler Derneği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, Çankırı'daki gazetecilerin, vatandaşların darbe girişimine karşı gösterdikleri tepkiler sırasında çektiği fotoğraflar ile şehit cenazelerinde çekilen fotoğraflar yer aldı.

Çankırı Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, gazetecilerin gününü kutladı. 10 Ocak'ta hem idareciler hem de çalışan gazeteciler gününün kutlandığını hatırlatan Ömeroğlu, "Bizler idareciyiz, idare ediyoruz. İdare ettiğimiz her şeyin de halkın gözünün önüne serilmesi gerekiyor. Halkımıza bunları gösterdiğimiz yerde sizler, yani basın oluyor." dedi.

Şeffaf ve açık yönetimin önemine değinen Ömeroğlu, "Gazeteci arkadaşlarımızla her zaman beraberiz. Bugün de yine beraber olmak için toplantılarımızı erteledik, serginize katıldık. Sayın Valimiz Mesut Köse'nin de sizlere selamları var." diye konuştu.

Çalışan Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile "Çankırı'ya Bir de Buradan Bakın" fotoğraf sergisinin bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

15 Temmuz'da Türk milletinin destan yazdığını söyleyen Demir, "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' sözünü Türk milleti en net şekilde 15 Temmuz akşamı tüm dünyaya göstermiştir. Yaşlısı, genci, kısacası 7'den 70'e tüm millet 1071'de Türk yurdu olan bu vatanı kanının son damlasına kadar ilelebet koruyacağını dünyaya haykırmıştır." ifadesini kullandı.

Bu nedenle serginin ana temasını "Bayrak ve Şehitlerimiz" yaptıklarını ifade eden Demir, "Bu seneki fotoğraf sergimizi, vatanı için hiç düşünmeden göğsünü siper eden gazi ve şehitlerimize, kahraman milletimize ithaf ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 52 eserin yer aldığı, 10 gün boyunca gezebilecek serginin açılışı yapıldı.



