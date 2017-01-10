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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta eğitime kar engeli

10 Ocak 2017 Salı, 18:05

TOKAT (AA) - Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbaa ve Niksar ilçesinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Yapılan değerlendirime sonucunda bazı ilçelerde yarın eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını vurgulayan Yazıcı, "Erbaa ve Niksar ilçelerimizin tamamında yarın eğitim yapılamayacak. Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi." dedi.


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