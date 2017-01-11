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Aladağlar Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:05
Aladağlar Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şubesi ekipleri, Demirkazık mevkisinde, olumsuz kış koşullarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması yaptı.

Bölgeye, dağ keçisi, kurt, keklik gibi yaban hayvanları için kemik, buğday, baklagiller ve kuru yonca bırakıldı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu milli parktaki sarp ve kayalık alanlarda ise helikopterle yemleme çalışması yapılacağı bildirildi.

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